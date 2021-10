Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Der EURO war ein Fehler! (Interview Ex-EZB Insider Otmar Issing) Otmar Issing ist einer der führenden deutschen Ökonomen, ehemaliger Chefvolkswirt und Direktoriumsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB) und Präsident des Center for Financial Studies. Also ein echter Insider zu Euro, EZB und Geldpolitik. Wir sprechen über Inflation, die Fehler der Notenbanken und Bitcoin.