Bergbaugigant BHP sichert sich

19,9% strategische Beteiligung an Brixton Metals!



Brixton Metals (TSXV: BBB, OTCQB: BBBXF; FRA: 8BX1) hat ab sofort einen neuen Ankeraktionär. Über eine hundertprozentige Tochtergesellschaft erwirbt die BHP Group, einer der größten Bergbaukonzerne der Welt, eine strategische Beteiligung von 19,9 Prozent der Stammaktien an dem kanadischen Explorer!



Die Beteiligung erfolgt in Form einer Privatplatzierung bei einem Aktienpreis von 0,18 CAD. Je nachdem, ob der bestehende Großaktionär Crescat Portfolio Management (derzeitiger Anteil 13,4 Prozent) seine Bezugsrechte ausübt, fließen Brixton zwischen 13,4 und 16,1 Mio. CAD an frischem Kapital zu. BHP bezweckt mit seiner Beteiligung, das Thorn-Projekt des Unternehmens im Nordwesten von British Columbia, Kanada, voranzutreiben. Das Projekt Thorn befindet sich innerhalb des traditionellen Territoriums der Taku River Tlingit und Tahltan First Nations. Im Zusammenhang mit der Privatplatzierung wird keine Vermittlungsprovision gezahlt.

Tembo Gold erbohrt 12,96 g/t Gold auf 5,54 Metern und bestätigt Goldstrukturen

Tembo Gold Corp. (TSX-V: TEM; FSE: T23A) hat den größten Teil eines auf insgesamt 7.000 Meter angelegten Bohrprogramms zur vorbereitenden Sondierung von drei Kernzielen innerhalb seiner Tembo-Lizenz in Tansania abgeschlossen und präsentiert die ersten elf Bohrergebnisse. Ungefähr die gleiche Zahl an Bohrungen steht noch aus.

Sonoro Gold: Noch viel Potenzial vorhanden

John Darch, der Chairman von Sonoro Gold Corp. (TSX-V: SGO, FSE: 23SP) hat sich in dieser Woche in einem Schreiben an die Aktionäre seines Unternehmens gewandt. Die deutschsprachigen Investoren haben zusätzlich noch die Chance, John Darch persönlich auf der Edelmetallmesse in München zu treffen.

American Rare Earth: Beständige Seltene-Erden-Vererzung auf Halleck Creek

Die Seltene-Erden-Mineralisierung auf Halleck Creek reicht tiefer als es die ersten Explorationsergebnisse zunächst vermuten ließen, denn die von American Rare Earths Ltd. (ASX: ARR, FSE: 1BHA) niedergebrachten Bohrungen durchteuften Seltene Erden bis in Tiefen von 150 Meter. Gegenüber den bisherigen Erkenntnissen stellt dies eine Erhöhung der Tiefenausdehnung um 33 Prozent dar.

Alpha Copper nimmt das nächste Kupferprojekt in Angriff!

Nachdem auf dem Indata-Projekt von Alpha Copper (WKN A3DB6E / CSE ALCU) das Sommerbohrprogramm abgeschlossen ist, macht sich der kanadische Kupferexplorer jetzt daran, das geplante Bohrprogramm auf dem Kupfer- und Molybdänprojekt Okeover anzustoßen.Ziel ist es, die North Lake-Zone zu erweitern, wo bereits eine historische Ressource besteht.

Aurora Solar: Der Fokus liegt auf der Integration von BT Imaging

In den ersten 30 Tagen als neuer CEO und Präsident von Aurora Solar Technologies Inc. (TSX-V: ACU, FSE: A82), hat Kevin Dodds im Oktober den Schwerpunkt seiner Arbeit auf die Integration von BT Imaging und die Optimierung der Geschäftsabläufe im verbunden Unternehmen gelegt. Doppelte Strukturen wurden identifiziert und werden nun abgebaut, um die damit verbundenen Kosteneinsparungspotentiale zu heben.

Calima Energy: Öl- und Gasproduktion erreicht Rekordniveau

Der australische Öl- und Gasproduzent Calima Energy (ASX CE1 / WKN A2DWL4), auf den wir die Leser von Goldinvest.de erst gestern aufmerksam gemacht hatten, kann für das dritte Quartal 2022 eine Rekordproduktion melden. Laut dem Unternehmen förderte man in den drei Monaten bis Ende September demzufolge 382.910 Barrel Öläquivalent (boe).

First Tin schützt sich mit Währungstausch vor der extremen Volatilität der Devisenmärkte

Das Board von First Tin (LSE: 1SN; FRA: 1SN) hat angesichts der jüngsten extremen Volatilität auf den globalen Devisenmärkten bereits im Juli 2022 die Entscheidung getroffen, proaktiv 100 % der DFS-Kosten, die bis Ende 2023 für seine beiden Projekte in Deutschland und Australien anfallen werden, von GBP in Euro und AUD umzuwandeln. Das geht aus dem jetzt veröffentlichten Quartalsbericht für das 3. Quartal 2022 hervor.

AJN Resources: Ein junger Gold- und Lithiumexplorer nimmt Fahrt auf

Der kongolesische Staat wird in Kürze über eine bereits gegründete Gesellschaft 21 attraktive Goldprojekte und ein Lithiumvorkommen in AJN Resources Inc. (TSX-V: AJN, FSE: 5AT) einbringen. Anschließend wird die Regierung des Kongos 60 Prozent aller AJN-Stammaktien halten und zusammen mit dem AJN-Management bestrebt sein, die Projekte weiterzuentwickeln und die großen Erfolge von Moto-Goldmines und AVZ Minerals zu wiederholen.

ADX Energy: Öl-Reserven in Österreich steigen um 239 Prozent

Eine unabhängige Untersuchung von RISC Advisory Pty ergab, dass ADX Energy Limited (ASX: ADX, FSE: GHU) auf seinen Ölfeldern in Österreich durch die neue Anshof-Lagerstätte seine Proven und Probable Reserven, die sog. 2P-Ressourcen, um 239 Prozent auf 5,2 Millionen Barrel Öläquivalent steigern konnte. Mit dem Start der kommerziellen Ölproduktion auf Anshof-3 rückte naturgemäß in den letzten Wochen auch die Frage in den Vordergrund, wie stark das neue Ölfeld die Position von ADX Energy auch in Bezug auf die langfristigen Reserven verbessert.

Durchbruch: Spey Resources erzielt mit Ekosolve-Verfahren 99,5% Lithiumcarbonat aus Incahuasi-Salar

Spey Resources (TSXV: SPEY; FRA: 2JS) meldet einen Durchbruch mit einem neuen Verfahren zur direkten Extraktion von Lithiumcarbonat aus Proben von seinem Lithium-Salar Incahuasi in Argentinien. Wie das Unternehmen mitteilt, hat die Abteilung für Chemieingenieurwesen der Universität Melbourne, Australien, mit Hilfe des dort entwickelten Lösungsmitteltauschverfahrens Ekosolve Lithiumkarbonat aus Lithiumchlorid hergestellt, das aus den Solen des Incahuasi-Salars gewonnen wurde.

