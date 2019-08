WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Donnerstag schwächer geschlossen. Starke US-Konjunkturdaten lassen Zweifel an einer deutlichen Lockerung der Geldpolitik der Fed wachsen. Anleger warten auf die Fed-Konferenz in Jackson Hole, die am Donnerstagabend losgeht. Erster wichtiger Programmpunkt wird aber die Rede von Fed-Chef Jerome Powell am Freitagnachmittag sein. In Österreich setzte die Berichtssaison mit Geschäftsberichten von SBO und EVN zum Endspurt an. Der ATX fiel 0,47 Prozent auf 2929,77 Punkte.

Europäische Konjunkturdaten brachten keine nachhaltigen Impulse. Im August hat sich die Stimmung der Einkaufsmanager in der Eurozone überraschend verbessert. Der Einkaufsmanagerindex stieg im Vergleich zum Vormonat um 0,3 Punkte auf 51,8 Zähler. Trotzdem blieben die europäischen Aktienmärkte leicht in der Verlustzone.