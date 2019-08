US-Anleihen profitieren überwiegend von neuen Strafzöllen Chinas

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Freitag überwiegend von einer neuen Eskalationsstufe im Handelskonflikt zwischen den USA und China profitiert. Im Gegenzug gingen die Renditen für die meisten amerikanischen Staatspapiere zurück. Die Festverzinslichen wurden nach der Ankündigung neuer Strafzölle Chinas auf Waren aus den USA stärker nachgefragt.

Die Führung in Peking hatte mitgeteilt, zusätzliche Zölle in Höhe von fünf bis zehn Prozent auf importierte US-Waren in einem Volumen von 75 Milliarden US-Dollar zu erheben. Die Zölle sollen in zwei Schritten am 1. September und 15. Dezember angehoben werden.