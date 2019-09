Nach dem langen Wochenende startet die Wall Street am heutigen Dienstag wieder in das Handelsgeschehen. Bei der JinkoSolar Aktie könnte es dabei spannend werden. Schon am Freitag gelang der chinesischen Solarenergie-Aktie ein wichtiges charttechnisches Kaufsignal: JinkoSolars Aktienkurs kletterte nach einem zu Beginn turbulent ausgefallenen Handelsgeschehen auf Schlusskursbasis deutlich um mehr als 8 Prozent auf 21,87 Dollar. Intraday ...