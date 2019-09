NEW YORK (dpa-AFX) - Nach deutlichen Kursgewinnen in Asien und Europa dürfte auch die Wall Street am Mittwoch einen Großteil ihrer Vortagesverluste wettmachen. Der Broker IG errechnete für den US-Leitindex Dow Jones rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn ein Plus von 0,90 Prozent auf 26 352 Punkte.

Vor allem die Entwicklung in Hongkong ließ Anleger in Asien und Europa wieder risikofreudiger agieren, denn Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam zog an diesem Mittwoch das hochumstrittene Gesetz für Auslieferungen nach China zurück. Damit erfüllte sie eine der wichtigsten Forderungen der bereits seit Wochen in Massen auf die Straße gehenden Demonstranten. Der Hang Seng erlebte seinen stärksten Handelstag seit 2011. Neue Nahrung für die Hoffnung auf einen geordneten Brexit sowie die bevorstehende Regierungsbildung in Italien sorgten für gute Laune.