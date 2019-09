Ein kurzes charttechnisches Update zur Medigene Aktie, die gestern ein neues Kaufsignal generiert hat. Am Donnerstag kann die Biotech-Aktie ihre Aufwärtsbewegung fortsetzen und erreicht in der Spitze 6,58 Euro. Aktuell notiert der Aktienkurs der Süddeutschen aber nur noch bei 6,475 Euro (+1,17 Prozent). Dass aktuell kleinere Gewinnmitnahmen das Bild prägen, lässt sich ebenfalls mit einem Blick in die technische Analyse der Medigene ...