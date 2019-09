Deutsche Anleihen fallen deutlich

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Montag im Kurs deutlich nachgegeben. Händler nannten die überwiegend gute Börsenstimmung als Grund. Der richtungweisende Euro-Bund-Future mit Laufzeit bis Dezember fiel mittags um 0,37 Prozent auf 174,65 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug minus 0,60 Prozent. Vor knapp einer Woche wurde ein Rekordtief von minus 0,74 erreicht.

"Die Krisenthemen wie Brexit, Italien oder Handelskonflikt haben etwas an Einfluss verloren", kommentierte Anleiheexperte Ulrich Wortberg von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) die Marktstimmung. Die Anleger zeigen sich daher wieder etwas risikofreudiger. Als sicher empfundene Wertpapiere stehen somit weniger hoch im Kurs.

Die wenigen Konjunkturdaten bewegten die Anleihemärkte kaum. In Italien wird sich die neue Regierung aus Sozialdemokraten (PD) und Fünf Sternen am Montag im Parlament einer Vertrauensabstimmung stellen. Am Dienstag folgt eine entsprechende Abstimmung im Senat.

In Großbritannien soll das Parlament bereits an diesem Montagabend in eine fünfwöchige Zwangspause geschickt werden, wie ein Regierungssprecher in London sagte. Die Pause wurde initiiert durch die neue Regierung von Premierminister Boris Johnson. Kritiker halten der Regierung vor, mit diesem Schritt die Möglichkeiten des Parlaments beschneiden zu wollen, gegen den Brexit-Kurs Johnsons vorzugehen./bgf/jsl/jha/