AG: Silber-Aktie mit Déjà-vu!

Dank des aktuellen Pullbacks auf den 50er-EMA ist First Majestic Silver auf einem einladend niedrigen Niveau.

First Majestic Silver (AG): diesmal könnte noch mehr drin sein. Pullback-Chance am 50er-EMA

Symbol: AG ISIN: CA32076V1031

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate Rückblick: First Majestic Silver folgt den Turbulenzen auf dem Edelmetallmarkt. Im Verlauf der letzten 6 Monate wäre mit dieser Silber-Aktie ein Plus von über 75 Prozent möglich gewesen. Wenige Tage nach dem Allzeithoch hat der Kurs kurz am 50er-EMA gekratzt, ist dann aber wieder auf die Oberseite zurückgekehrt.