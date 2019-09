Wirecard – Herber Rückschlag! Au Weia-card, für die Aktie des Online-Zahlungsdienstleisters kam es gestern knüppeldick! Mit einem überraschend deutlichen Minus von 4,49% landeten die Papiere abgeschlagen am Ende des DAX-Tableaus. Dabei rutschten die Kurse sogar unter die wichtige 150er-Marke zurück, womit der zwischenzeitliche Ausbruch über die obere Begrenzung der monatelangen Schiebezone auch schon wieder hinfällig ist. Das bedeutet: Können sich die Notierungen an der 150er-Schwelle fangen und direkt nach oben abdrücken, ließe sich der gestrige Rücksetzer unter der Rubrik „trendbestätigendes Pullback“ verbuchen. Dafür sollte es allerdings möglichst zügig erneut über die hartnäckige Eindämmungslinie bei 156 Euro gehen; im Anschluss wäre dann ein Durchmarsch in Richtung 160er-Marke bzw. dem Maihoch bei 162,30 Euro erforderlich, um frische Long-Impulse für den Angriff auf die 170er-Schwelle bzw. das Jahreshoch bei 170,70 Euro freizusetzen. Aber: Setzt sich der Kursrutsch heute mit unverminderter Intensität fort, müsste mit dem nächsten Test der Haltelinie bei 140 Euro gerechnet werden; darunter bieten sich die markanten August- bzw. Julitiefs als Haltestellen an, wobei die Papiere zuvor noch auf den langfristigen Durchschnitt treffen würden, der aktuell bei 135,55 Euro verläuft. Wichtig zu wissen: Ein Abwärtstrendwechsel könnte die Korrektur noch verstärken, sodass selbst die 130er-Marke als mögliche Unterstützung im Auge behalten werden sollte.

WKN Basiswert Stopp-Loss Barriere Hebel Bezugsverhältnis Laufzeit Geld- / Briefkurs ENDLOS TURBO LONG SR1EH9 Wirecard AG 125,9744 5,8424 0,10 endlos 2,50 € / 2,57 € Direkt handeln ENDLOS TURBO SHORT SR1VVF Wirecard AG 175,9357 5,5221 0,10 endlos 2,65 € / 2,72 € Direkt handeln

Gold – Konsolidierung hält an! Lange Gesichter gab es gestern auch am Goldmarkt, denn die Konsolidierung beim gelben Edelmetall setzte sich fort: Dabei sackten die Kurse sogar unter die vielbeachtete 1.500-Dollar-Marke zurück, womit nun eine wichtige Haltelinie auf dem Prüfstand steht. Sollte Gold jetzt allerdings nachhaltig unter 1.500 USD abrutschen und in die kleine Schiebezone zwischen 1,450er- und 1.400er-Marke absinken, müsste hinter die bisherige Rallye ein erstes Fragezeichen gemacht werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn es anschließend noch einmal zum Test der alten Eindämmungslinie bei 1.366 USD bzw. des GD200 bei 1.342 USD käme. Drehen die Notierungen dagegen nach oben ab, würde sich – Stichwort Pullback – sofort wieder Raum bis an die 1.520er-Schwelle eröffnen. Und: von dort aus könnte jederzeit der Sprint ans amtierende Jahreshoch bei 1.557 USD starten!

WKN Basiswert Stopp-Loss Barriere Hebel Bezugsverhältnis Laufzeit Geld- / Briefkurs MINI FUTURE LONG SR24WP Gold (eine Feinunze) 1.395,24 12,4207 0,10 endlos 10,87 € / 10,88 € Direkt handeln MINI FUTURE SHORT SR3KC3 Gold (eine Feinunze) 1.595,04 11,1432 0,10 endlos 12,12 € / 12,13 € Direkt handeln

Palladium – Mit Potenzial! Wir bleiben noch einen Moment bei den Edelmetallen und werfen einen Blick auf den Palladium-Chart. Denn während Gold erneut abgab, arbeitete sich Palladium wieder ein kleines Stück nach oben. Dabei baut das Edelmetall in dem Quergeschiebe rund um die 1.550er-Barriere weiterhin Bewegungspotenzial auf – das sich sowohl nach oben, als auch nach unten entladen könnte! Dabei gilt: Für eine bullishe Auflösung der Seitwärtsbewegung müsste es jetzt mindestens über das Juli-Top bei 1.600 USD hinausgehen, das nächste Kursziel wäre dann auch gleich am amtierenden Allzeithoch bei 1.622 USD zu finden! Gewinnen indes die Bären die Oberhand – wofür ein Rutsch unter die 1.500er-Schwelle erforderlich wäre – müsste der nächste Test der 1.450er-Haltelinie einkalkuliert werden, wobei sich ein größerer Ausverkauf auch bis an den GD200 (1.422 USD) bzw. die 1.400er-Marke erstrecken könnte.

WKN Basiswert Stopp-Loss Barriere Hebel Bezugsverhältnis Laufzeit Geld- / Briefkurs MINI FUTURE LONG SR31TT Palladium (eine Feinunze) 1.469,35 9,8822 0,10 endlos 14,20 € / 14,30 € Direkt handeln MINI FUTURE SHORT ST9HQR Palladium (eine Feinunze) 1.634,13 9,6407 0,10 endlos 14,38 € / 14,63 € Direkt handeln

Brent Rohöl – 200-Tage-Linie im Blick! Für unseren letzten Wert der heutigen Ausgabe bleiben wir bei den Rohstoffen, wechseln aber schnell zum Ölmarkt. Denn dort setzte Rohöl der Nordseesorte Brent gestern seine kleine Septemberrallye zunächst fort und nähert sich nun bereits klammheimlich der 200-Tage-Linie, die aktuell zusammen mit der 64er-Schwelle einen doppelten Widerstand bildet. Das bedeutet: Reicht die Kraft, um den langfristigen Durchschnitt zu überbieten, wäre eine Fortsetzung der Kletterpartie bis an die 65er-Hürde und/oder das Julihoch bei 67,68 USD denkbar. Darüber wartet dann die wichtige 70er-Barriere, wobei der Blick zur Unterseite nicht fehlen darf: Sobald der Aufwärtsschub in sich zusammenfällt, rücken sofort die Haltestellen bei 61 und 60 USD in den Fokus. Erst darunter müsste noch einmal über einen Rutsch ans Augusttief bei 56 USD nachgedacht werden.

WKN Basiswert Stopp-Loss Barriere Hebel Bezugsverhältnis Laufzeit Geld- / Briefkurs MINI FUTURE LONG ST8J1H Brent (ICE) Future 55,06 7,0272 1,00 endlos 8,10 € / 8,11 € Direkt handeln MINI FUTURE SHORT ST6RAJ Brent (ICE) Future 71,93 5,3977 1,00 endlos 10,55 € / 10,56 € Direkt handeln

Interessenkonflikt: Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. 11.9.2019 Die Trading Idee des Tages wird von prime-quants.de vorgestellt.