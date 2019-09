In Summe brachten die letzten drei Handelstage für die Paragon Aktie keine gute charttechnische Entwicklung - zumindest solange man bei dem Unternehmen nicht auf fallende Kurse setzt. Eine steile zweite Phase der bei 9,00 Euro gestarteten Erholungsbewegung endete am Montag bei 15,78 Euro. Wer dachte, dass die Paragon Aktie sich mit dem zwischenzeitlichen Ausbruch über das vorherige Erholungshoch bei 15,06 Euro nun in Richtung der ...