Die Geely Aktie könnte sich eine gute Ausgangsposition für die kommende Woche verschaffen. An der Börse in Hongkong gewinnt der chinesische Auto-Titel mehr als 4 Prozent an Wert. Mit 14,04 Hongkong-Dollar notiert Geelys Aktienkurs quasi auf Tageshoch, zudem deutet sich ein mögliches charttechnisches Kaufsignal an. Im Fokus steht dabei eine Widerstandszone bei 13,88/14,00 Hongkong-Dollar, die bisher knapp überwunden werden ...