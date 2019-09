Seitwärts-Chancen mit Puffer bleiben Trumpf

Von den zeitweiligen Marktturbulenzen im August haben sich Anleger in strukturierten Wertpapieren offenbar nicht aus der Ruhe bringen lassen. Fast drei Viertel agieren weiterhin chancenorientiert mit Teilschutz-Zertifikaten und dürften sich von der jüngsten Börsenstabilisierung bei abnehmenden impliziten Volatilitäten bestätigt sehen. Schließlich können Aktienanleihen, Discount-Zertifikate und Co. erheblich profitieren, wenn die Nervosität an den Märkten schwindet. In der jüngsten Trend-Umfrage des Deutschen Derivate Verbands (DDV) erklärten 73,8 Prozent der Teilnehmer, dass ihnen in der aktuellen Marktphase Teilschutz-Zertifikate am interessantesten erscheinen. Gut ein Viertel der Nennungen entfiel dabei auf Aktienanleihen, mehr als ein Fünftel auf Discount-Zertifikate und 16,8 Prozent auf Express-Papiere. Bonus-Zertifikate, die meist kontinuierlich beobachtete Barrieren nutzen, waren in den Nennungen mit 11,1 Prozent am schwächsten repräsentiert. Bei der Online-Umfrage, die gemeinsam mit mehreren großen Finanzportalen durchgeführt wurde, gaben im September 1.113 Personen ihre Stimme ab. Hierbei handelt es sich in der Regel um Selbstentscheider, die ohne Berater investieren. Nur 26,2 Prozent der befragten Anleger sprachen sich in der Erhebung für Kapitalschutz-Zertifikate aus und konzentrieren sich damit eindeutig auf den Sicherheitsaspekt. Offenbar kauft die Mehrheit weiterhin Finanzprodukte, die ein attraktives Chance-Risiko-Profil aufweisen.