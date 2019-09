Bei M1 Kliniken setzt man weiter auf Expansion, die Margen spielen derzeit keine große Rolle. Die Zahl der Kliniken soll bis Ende 2020 auf rund 50 steigen. Ende 2018 gab es 26 Kliniken. Man will weitere Marktanteile gewinnen und die Kundenbasis stärken.Ohne Gründe ging der Kurs von M1 Kliniken in den vergangenen Tagen nach unten. Ende August stand die Aktie bei 12,40 Euro, in dieser Woche wurden 10,70 Euro erreicht. Inzwischen ...