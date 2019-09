Ölpreis im Aufwind – wie Anleger agieren können

Der Konflikt zwischen dem Iran und Saudi-Arabien hat nicht nur den Spritpreis angehoben, sondern natürlich auch bei Brent und WTI für kräftige Verwerfungen gesorgt. Wir haben uns in dieser Woche ausführlich mit dem Ölpreis und Chancen für Anlegern beschäftigt. Aber sehen Sie selbst. Wir kopieren ihnen unseren Börsenbrief vom Mittwoch hier hinein. In unserem Depot sind zwei Inliner gelandet, die nun schon 10 und 15 Prozent im Plus sind. Sollte die Lage nicht weiter eskalieren, wovon wir ausgehen, sind hier noch schöne Renditen möglich.

“Liebe Abonnenten,

Der Ölmarkt ist unfassbar lehrreich für uns alle gerade. Daniel erklärt es in 10 Minuten und wir sind sicher – das steigert die Erfahrung am Markt. Viel Spaß beim Anschauen”