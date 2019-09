CO2, Klimakabinett und die Folgen fürs Autofahren

Ein Beschluss des Klimakabinetts: Benzin und Diesel sollen teurer werden. Weiß das Klimakabarett eigentlich noch, was es tut? Das wird ziemlich nebensächlich, sollten jene jüngsten irrwitzigen EU-Beschlüsse in Sachen Auto tatsächlich in die Realität umgesetzt werden. Zur Erinnerung: Das Berliner Kabinett und der Bundestag haben sich bereits vor Jahr und Tag faktisch auf das Auto-Aus

Ein Beitrag von Holger Douglas.