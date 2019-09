Ausweg aus dem Zinstal – Mit diesen Anlagen könnten Sie punkten

Bei Bundesanleihen sind die Renditen durchweg negativ. Mit Discount-Zertifikaten, Bonus-Cap-Zertifikaten oder Express-Aktienanleihen Protect besteht die Chance auf attraktive Erträge. In diesem Beitrag möchten wir Ihnen einige dieser Renditeoptimierungsprodukte vorstellen.

Es ist ein riesiges Dilemma. Die Zinsen für Spareinlagen und Termingelder gehen gegen null und die Renditen für 10-jährige Bundesanleihen rutschen immer tiefer in den negativen Bereich (siehe Chart rechte Spalte).

Mittlerweile weisen sogar Bundesanleihen mit einer 30-jährigen Laufzeit eine Negativverzinsung auf. Das hat es in der Geschichte der Bundesrepublik bislang noch nicht gegeben. So wurde Ende August erstmals eine 30-jährige Bundesanleihe mit einem Kupon von null Prozent platziert. Der Emissionspreis lag bei 103,60 Prozent. Neben den ausbleibenden Zinszahlungen erhalten Anleger am Laufzeitende auch nur 100 Prozent des Nennbetrags zurück. Wer also 10.000 Euro eingesetzt hat bekommt nur 9.651,58 Euro zurück – ein Verlust von knapp 350 Euro. Ein echter Horror für alle Sparer! Dass sich die Lage an der Zinsfront bald entspannt, ist nicht zu erwarten. Im Gegenteil: Bei ihrer jüngsten Sitzung hat die Europäische Zentralbank unmissverständlich klargestellt, dass die Leitzinsen so lange wie notwendig, mindestens aber bis Mitte 2020, unverändert bei null Prozent bleiben werden.

Ertrag ist keine Zauberei

Anlegern bleibt also nichts anderes übrig, als nach ertragreicheren Investments Ausschau zu halten. In erster Linie wären hier Aktien zu nennen. Allerdings sind diese mit einem Kursschwankungsrisiko verbunden, was nicht wenige Anleger davon abhält, entsprechende Investments zu tätigen. Eine interessante Alternative können strukturierte Anlageprodukte darstellen. Durch sie lassen sich einerseits die Chancen nutzen, die der Aktienmarkt bietet. Andererseits ist das Risiko je nach Ausgestaltung des Produkts häufig geringer als bei einem Direkt­­investment in eine Aktie oder einen Aktienindex. Zwar ist die Renditechance dafür oftmals begrenzt, nichtsdestotrotz bieten derartige Anlageprodukte die Chance auf Erträge von fünf, sechs, sieben oder noch mehr Prozent pro Jahr.