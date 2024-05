Bereinigt um einmalige Effekte lieferte Booking beim Gewinn pro Aktie einen Wert von 20,39 US-Dollar ab, geschätzt wurden dagegen 13,98 US-Dollar. Der Umsatz erhöht sich um 16,9 Prozent auf 4,42 Mrd. US-Dollar und lag ebenfalls deutlich über den Erwartungen. Besonders kleine und mittelständische Unternehmen nutzen die Plattform zunehmend für Ihre Dienstleistungen und bescheren Booking ein komfortables Ergebnis. Zudem zahlt das Unternehmen mittlerweile auch Dividende und steigert dadurch zusätzlich seine Attraktivität.

Technisch könnte man behaupten, dass die Aktie die drohende SKS-Formation seit Jahresbeginn durch den Kurssprung vom Freitag entschärft hat. Aber erst weitere Kapitalzuflüsse mindestens über 3.800 US-Dollar dürften ein Long-Szenario mit Zielen an den Rekordständen aus Ende Februar bei 3.918 und darüber 4.297 US-Dollar wahrscheinlich machen und dadurch für ein Investment belastbare Signale liefern. Misslingt dagegen der bullische Vorstoß und die Aktie fällt unter 3.400 US-Dollar auf Wochenbasis zurück, würde dies wiederum die SKS-Formation wieder in den Vordergrund rücken und Abschlagspotenzial an 3.251 und darunter 3.081 US-Dollar freisetzen. Die nächsten Handelsstunden dürfte sicherlich von erhöhter Volatilität geprägt sein, Rücksetzer würden sich für einen mittel- bis langfristigen Long-Einstieg bestens anbieten.