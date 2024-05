Offenbar hat JD.com den Turnaround im weiterhin intakten Abwärtstrend geschafft und konnte durch den jüngsten Kursanstieg über das Widerstandsband zwischen 29,27 und 31,57 US-Dollar weiteres Kurspotenzial freisetzen. Zwar sind kurzfristig weiter steigende Notierungen zu erwarten, die echte Herausforderung wird jedoch erst am EMA 200 (Woche) sowie der oberen Abwärtstrendkanalbegrenzung noch folgen. Bis dahin allerdings ließe sich durchaus gutes Geld durch die dynamischen Kursgewinne erwirtschaften, bevor es in eine volatilere Seitwärtsphase geht.

Der erfolgreiche Sprung über das Widerstandsband um 30,00 US-Dollar hat bei der JD.com-Aktie nun Aufwärtspotenzial an 34,98 und darüber an den 200-Wochen-Durchschnitt bei 38,71 US-Dollar freigesetzt. Spätestens ab 40,00 US-Dollar dürfte die Aufwärtsbewegung jedoch durch zahlreiche Widerstände in diesem Bereich ins Stocken geraten, bis dahin dürfte sich ein Long-Investment auf Sicht der nächsten Tage und Wochen aber auszahlen. In schwierigeres Fahrwasser würde das Papier dagegen unterhalb von 28,50 US-Dollar geraten, in diesem Zusammenhang könnten kurzfristig Verlustrisiken auf 24,66 US-Dollar entstehen.

JD.com Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit: Die kürzlich gestartete Erholungsbewegung ist in vollem Gange und verspricht aus technischer Sicht weiteres Kurspotenzial in den Bereich zwischen 38,71 und 40,00 US-Dollar. Wer ebenfalls von dem Aufschwung kurzfristig profitieren möchte, könnte beispielshalber auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MG049C zurückgreifen und eine überdurchschnittliche Renditechance von 77 Prozent erzielen. Rechnerische Kursziele für den Optionsschein wurden bei 1,35 und 1,47 Euro errechnet. Eine Verlustbegrenzung sollte wegen des fortgeschrittenen Anstiegs das Niveau von vorläufig 27,80 US-Dollar vorläufig noch nicht überschreiten, im Schein würde sich ein äquivalenter Stopp-Kurs von 0,34 Euro ergeben. Als Anlagehorizont sind nur wenige Wochen anzusetzen. Übrigens, die nächsten Zahlen für Q1 2024 wird JD.com am 15. Mai vorliegen!