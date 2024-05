China hat einen neuen, staatlich unterstützten Investmentfonds aufgelegt, um seine Halbleiterindustrie zu stärken und die nationale Selbstversorgung in diesem strategisch wichtigen Sektor voranzutreiben. Mit einem Kapital von 344 Milliarden Yuan (etwa 44,6 Milliarden Euro) ist dies der größte Fonds in einer Serie von Investitionen, die die Regierung in die Halbleiterindustrie tätigt.

Der "Big Fund III" wurde am 24. Mai gegründet. Die Finanzierung kommt von der chinesischen Zentralregierung sowie verschiedenen staatlichen Banken und Unternehmen, darunter die Industrial & Commercial Bank of China. Zu den größten Anteilseignern gehört das chinesische Finanzministerium.