Dies sei aufgrund anhaltender Lohnwachstumsprognosen bis 2026 erforderlich, erklärte EZB-Chefvolkswirt Philip Lane in einem Gespräch mit der Financial Times. "Es sieht derzeit danach aus, dass wir in der Lage sind, die Obergrenze der Beschränkungen zu lockern, wenn es zu keinen größeren Überraschungen kommt", teilte Lane am Montag mit und fügte hinzu: "Wir müssen das ganze Jahr über eine restriktive Linie verfolgen, können aber innerhalb dieser Bandbreite etwas nachgeben."

Obwohl Lane keine konkreten Aussagen zur Juli-Sitzung traf, haben andere EZB-Entscheidungsträger, darunter Vorstandsmitglied Isabel Schnabel, bereits signalisiert, dass weitere Schritte zur Zinssenkung nicht so rasch folgen sollten.