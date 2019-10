Der Euro eröffnet heute gegenüber dem USD bei 1.0973 (06:41 Uhr), nachdem der Tiefstkurs der letzten 24 Handelsstunden bei 1.0941 im europäischen Geschäft markiert wurde. Der USD stellt sich gegenüber dem JPY auf 106.80. In der Folge notiert EUR-JPY bei 117.20. EUR-CHF oszilliert bei 1.0968.

Die WTO hat den Erwartungen entsprechend wegen Subventionen für Airbus den USA das Recht eingeräumt, Zölle bis zu 100% auf ein Volumen von 7,5 Mrd. USD zu erheben. So ein Urteil kann genutzt werden, um in der Folge durch Handelsgespräche und folgend Vereinbarungen das theoretisch mögliche Zoll- und Eskalationsrisiko zu vermeiden. Das war nicht Sache der US-Administration. Die Warenliste, die die US-Administration vorlegte, belegt ein Volumen von 25 Mrd. USD. Das irritiert. Es ist unklar, ob sie weiter spezifiziert wird, um auf ein Volumen von 7,5 Mrd. USD zu kommen. Die geplanten Zölle variieren deutlich unterhalb der Marke von 100%. Sie bewegen sich zwischen 10% und 25%. Die EU hat deutlich gemacht, dass man sich auf das Eskalationsspiel einlassen will. Sowohl von deutscher als auch französischer Seite verlautete, dass Gegenzölle geplant seien. Nun ist das Airbus-Urteil nicht das Ende des Liedes. In dem Subventionsstreit Airbus/Boeing hat die EU erst nach der US-Klage gegen Airbus Klage gegen Boeing eingereicht. Auch hier steht das Urteil faktisch im Vorwege fest. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Strafe gegen die USA drastischer als gegen die EU ausfallen wird, ist als hoch zu klassifizieren. Damit steht eine Verschärfung der Krisensituation im Handelskonflikt USA/EU auf der Agenda, die den globalen maßgeblich von den USA induzierten Krisenpotpourri forciert und die exogenen Belastungen für die Weltwirtschaft und die Weltfinanzmärkte erhöht.

Die daraus erwachsende Risikoaversion in der Realwirtschaft und an den Finanzmärkten wird täglich an negativen Wirtschaftsdaten und Marktentwicklungen fassbarer. Wir verweisen auf den Datenpotpourri.

Die Folgen der US-Aggressionspolitik gegenüber Ländern und supranationalen Organisationen, die übrigens noch vor Trump als Module der US-Hegemonie wahrgenommen wurden und es seit 1944 auch waren, hinterlassen konjunkturelle Bremsspuren erheblichen Ausmaßes bei strukturellen US-Defiziten zum Teil historischen Ausmaßes (Verschuldungshöhe, Verschuldungskoeffizienten).