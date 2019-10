Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Auftragslage im Maschinenbau hat sich weiter eingetrübt, so der VDMA in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Im August 2019 verbuchten die Maschinenbauer in Deutschland real 17 Prozent weniger Bestellungen als im Vorjahr. [ mehr