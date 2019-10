Solltest du Aurora Cannabis jetzt kaufen oder verkaufen?

In den letzten Monaten sind einige der Top-Cannabis-Aktien an der Wall Street in Ungnade gefallen. Als Erstes fällt mir da Canopy Growth (WKN: A140QA) ein, die Grasaktie mit der größten Marktkapitalisierung weltweit. Das Unternehmen kommunizierte im letzten Quartalsbericht einen Verlust von über 1 Mrd. Kanadischen Dollar, was die Aktien des Unternehmens fallen ließ. Unter Investoren machten sich dann Sorgen breit, dass andere etablierte Cannabis-Aktien in den nächsten Wochen ähnliche Verluste erleben könnten. Genau das passierte dann bei Aurora Cannabis (WKN: A12GS7). In seinem letzten Quartalsbericht erreichte das Unternehmen einmal mehr nicht die schwarzen Zahlen und noch dazu warnte das Unternehmen, dass es bis 2020 keine Gewinne schreiben würde. Für Anleger und Investoren war das eine große Enttäuschung.Nun, da die Aktie angesichts dieser Nachrichten fällt und ehemals optimistische Analysten ihre Ratings überdenken, fragst du dich möglicherweise, ob dies eine gute Kaufgelegenheit darstellt oder eher ein Hinweis auf tiefer liegende Probleme in der Cannabis-Industrie ist.

Ein Blick auf die Finanzen

Obwohl Aurora Cannabis im letzten Quartal mehr Produkte in Kanada verkaufte als der Konkurrent Canopy und seine Umsätze im Vergleich zum Vorquartal um 52 % anstiegen, enttäuschte das Unternehmen, da der Umsatz unter dem selbst gesteckten Ziel lag, das erst einen Monat zuvor aufgestellt worden war. Das Unternehmen verkaufte 43 Mio. Kanadische Dollar an Cannabis-Produkten für den Freizeitgenuss, im Quartal zuvor waren es 30 Mio. Kanadische Dollar gewesen. Aurora Cannabis gelang es jedoch nicht, dieses Gras ausschließlich über direkte Vertriebskanäle an den Mann zu bringen, sondern das Unternehmen musste 20 Mio. Kanadische Dollar an Marihuana-Produkten über den Großhandel vertreiben, was die Margen drückte. Der Quartalsverlust beläuft sich auf 11 Mio. Kanadische Dollar.

Auch der durchschnittliche Verkaufspreis litt unter dem hohen Anteil des Großhandels am Gesamtabsatz. Während das medizinische Cannabis für durchschnittlich 8,51 Kanadische Dollar je Gramm über den Ladentisch ging und Cannabis für den Freizeitgenuss für 5,14 Kanadische Dollar den Besitzer wechselte, lag der durchschnittliche Verkaufspreis im Großhandel bei lediglich 3,61 Kanadischen Dollar pro Gramm.

Warum war Aurora Cannabis nicht in der Lage, das Gras direkt an den Mann zu bringen? Ich würde sagen, dass die schwelenden Probleme im kanadischen Cannabis-Markt dafür verantwortlich waren. In den meisten kanadischen Provinzen führten Logistikprobleme dazu, dass Apotheken nicht ausreichend mit Cannabis-Produkten ausgestattet wurden. Zudem traten Probleme zwischen den Produzenten und den Behörden auf. Zwar wird erwartet, dass sich diese Hemmnisse in den nächsten Monaten und Jahren zunehmend auflösen, doch Produzenten wie Aurora Cannabis, die ihre Produktion erweitern, tragen weiter das Risiko, ihr Gras zu Großhandelspreisen verkaufen zu müssen.