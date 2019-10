Nach den massiven Wertverlusten der türkischen Lira im vergangenen Jahr auf ein Verhältnis von 8,0471 Lira zu einem Euro hat sich die Lage bei diesem Paar kurzzeitig wieder entspannt. Dank der Intervention der türkischen Notenbank konnte zwar eine Stabilisierung herbeigeführt werden, die Volatilität bleibt aber vergleichsweise weiter hoch. Jüngst hat aber US-Präsident Donald Trump wieder die Keule herausgeholt und mit einer völligen Zerstörung der türkischen Wirtschaft gedroht. "Wenn die Türkei irgendetwas tut, was ich in meiner großen und unvergleichlichen Weisheit für tabu halte, werde ich die türkische Wirtschaft vollständig zerstören und auslöschen“, so Trump am Montag auf Twitter. Gründe könnten im Rückzug der US-Armee aus diesem Gebiet liegen und einige entflohene IS-Kämpfer.

Die Reaktion ließ natürlich nicht lange auf sich warten, die türkische Lira verlor alleine im gestrigen Handel gut 2,5 Prozent an Wert und schoss geradewegs über den 200-Tage-Durchschnitt (rote Linie) sowie über die Zwischenhochs aus September hoch. Damit wurde auch der jüngste Abwärtstrend beendet, die Bodenbildungsphase seit August nimmt klare Form an. Aus dem Stand heraus könnte es in den kommenden Tagen zu einem Anstieg zurück an 6,60 TRY kommen, darüber könnte sogar das Niveau und Widerstandsband um 6,70 TRY einem baldigen Test unterzogen werden. Für dieses Szenario bietet sich bestens das Open End Turbo Long Zertifikat WKN SR4079 an, dass mit einem Hebel von 12,3 eine besonders attraktive Rendite verspricht. Ein Kursrutsch unter den 200-Tage-Durchschnitt bei 6,30824 TRY würde hingegen Rücksetzer zunächst in den Bereich von 6,2125T TRY forcieren. Tiefer als die markante Unterstützung zwischen 6,1163 und 6,1488 TRY wird es aller Wahrscheinlichkeit nach aber nicht gehen.