Nel Asa – Milliardenproblem…

Unser Teammitglied Franz-Georg ist ein Verfechter der These, dass Gaps in Aktien langfristig fast immer geschlossen werden. Bei Nel Asa läge eines bei eben 90 Cent. Bis dahin könnte die Aktie noch, der generelle Meinungstrend gäbe ihr Recht. Potenzial wäre ausgehend von aktuell 0,78 Euro noch für also rund 15%. Forcieren kann man dies mit unserer bekannten Turbo-WKN MC38BH – bitte immer NUR während der Handelszeiten der Nel Asa-Aktie auch handeln . Übrigens wäre Nel Asa bei 90 Cent dann in Sachen Bewertung dort, wo man schon einmal lag – über einer Milliarde Euro. Und genau das ist das Problem. Denn sobald die Milliarde in Sicht kommt, treffen überhitzte Stimmung für die Aktie mit Verkaufslust und Bewertung zusammen. Dieser Mix wird der Knackpunkt bleiben. Und wir werden dies immer wieder umsetzen für Sie. Denn in Sachen KGV ist das alles indiskutabel, ähnlich wie bei Beyond in den USA handeln Sie primär die Phantasie eines potenziellen Wachstumsmarktes. Bloss – Beyond hat sich schon gestutzt, ist im Kurs halbiert und dort gibt es Anlagevehikel, die um die Ecke gedacht reichlich Spaß bieten.