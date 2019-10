Im Jahr 1974 wurde der Finanzdienstleister IG Group von Stuart Wheeler gegründet. Heute bietet das Unternehmen seinen Kunden Zugang zu 16.000 Finanzmärkten rund um den Globus. Das Unternehmen ist auf Wachstumskurs. Es gründete im vergangenen Jahr das Tochterunternehmen IG Europe mit Hauptsitz in Frankfurt am Main. Die Wallstreet:Online-Redaktion bat Frau Nazli Visne, Interim Head of Germany, zum persönlichen Gespräch.

Sehr verehrte Frau Visne, kommen wir gleich zur Sache, warum sollten Anleger IG Europe zum Vermögensaufbau kontaktieren?

Nazli Visne: IG ist die Anlaufstelle für Anleger jeder Art: Kunden finden bei uns neben CFDs auch Optionen und Zertifikate und das Ganze innerhalb der gleichen Plattform. Das bedeutet zum Beispiel, dass der Transfer von Einlagen zwischen den verschiedenen Kontoarten mit einem Klick realisierbar ist. Unsere Usability für Desktop und Mobilgeräte ist unser Aushängeschild. Wir haben hier unseren Kunden schon vor vielen Jahren Gehör geschenkt und haben die weltweit erste Mobile Trading Plattform für Hebelderivate entwickelt.

Was macht IG anders, als andere Broker?

Nazli Visne: Wir setzen bei IG auf innovative Trading-Technologie und heben uns damit von unseren Konkurrenten ab. Wir bringen neue Handelsprodukte an den Markt, die in der intuitiven Handelsplattform von IG handelbar sind. Einzigartig daran sind nicht nur die Produkte sondern auch die Benutzerfreundlichkeit: Trader finden hier Chartanalyse, Reuters-Nachrichten, Social Media News, Watchlisten, offene Positionen und das Trading-Ticket, alles auf einem Blick. Ein weiterer Punkt ist die lokale Expertise und Präsenz: Während viele Broker sich aus Europa zurückziehen sind wir umso stärker und größer in diesen Märkten aufgestellt damit wir unseren Service auf die Anforderungen des jeweiligen Marktes anpassen können.

Warum sollte ich mit meinem besten Freund über IG sprechen?

Nazli Visne: IGs Ziel ist es informierten und marktaffinen Tradern Zugang zu den Finanzmärkten zu gewähren. Trader auszubilden und sie zu informieren sehen wir als unsere persönliche Aufgabe. Wir möchten, dass Trader bewusste Handelsentscheidungen treffen. Hierfür bieten wir unseren Kunden tagesaktuelle Marktanalysen in Text- und Video-Form auf IG.com sowie auf unserer Research-Webseite DailyFX. In der IG Academy finden Kunden und Interessenten außerdem ein umfangreiches Angebot an kostenfreien Schulungen: Live Seminare, interaktive Webinare oder aufgezeichnete Trainings-Videos. Bei IG steht der Kunde im Fokus. Würde das Ihrem besten Freund nicht auch gefallen?

Welche Sicherheit bietet IG deutschen Anlegern?

Nazli Visne: Die IG Europe GmbH ist eine BaFin-regulierte Tochtergesellschaft der IG Group mit Sitz in Frankfurt am Main. Unter diesem Dach vereinen wir unsere Niederlassungen in Festland Europa um sicherzustellen, dass unsere Kunden einen reibungslosen Trading-Übergang haben, unabhängig vom Brexit. Das ist ein weiterer Punkt, der uns in der Tat von einigen unserer Konkurrenten aus dem Ausland abhebt. Nebst werden Kundengelder bei IG auf segregierten Konten aufbewahrt. Durch diese Maßnahme wird sichergestellt, dass Gelder als Kundengeld identifizierbar sind und weder IG noch Gläubiger darauf Zugriff haben.

Können Sie uns einen Trading-Trend nennen, den vielleicht ein konservativer Anleger nicht auf dem Schirm hat?

Nazli Visne: Währungsmärkte, insbesondere aktuell das britische Pfund. Für konservativere Anleger haben wir strukturierte, gelistete Produkte zur Auswahl. Mit Turbo24 können konservative Anleger Verluste eingrenzen: In der Tat kennen sie ihre Verluste bereits bevor sie Ihren Trade platzieren, was das Produkt sehr transparent macht.

In aller Munde ist das Turbo24-Zertifikat. Was hat es damit auf sich? Für welche Zielgruppe wurde das Produkt entwickelt?

Nazli Visne: Unser neuer Turbo24 wurde für die Zielgruppe Hebelderivate-Trader in Europa entwickelt. In Deutschland sprechen wir hier von einer Zielgruppe von mehr als 150.000 Anlegern. Einzigartig an diesem neuen Turbozertifikat ist, dass es 24-Stunden handelbar ist und somit das Erste seiner Art weltweit. Bei IG handeln Sie dieses gelistete Produkt kommissionsfrei: Wie bei herkömmlichen Zertifikaten unterliegt auch dem Turbo24 eine WKN Nummer, ein Basisprospekt und ein Handelsplatz, an dem es notiert ist. Hebel und Risiko können hier vorab ausgewählt werden, so dass es keine bösen Überraschungen gibt.

Und zum Klassiker Gold: Welche Strategien könnten Anleger über IG verfolgen?

Nazli Visne: Zum einen können Kunden Ihr physisches Gold mit einem Short-Trade bei IG absichern. Zum anderen können sie kurzfristige Handelsstrategien anwenden. Gerade in volatilen Marktphasen kommt der Markt in kurzfristige Schwankungen. Hier können Anleger sich long oder short optimal mit Intraday-Trades positionieren.

Vielen Dank für das Gespräch!

Mit Nazli Visne sprach Carsten Schmidt, Redakteur Wallstreet:Online.