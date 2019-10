Was ist noch vom Naturschutzgedanken beim NABU übrig geblieben? Nicht mehr allzu viel, wie es scheint. Der Schutz bedrohter Arten spielt offenbar keine Rolle mehr. Weg mit dem Rotmilan – her mit neuen Windrädern. Ausgerechnet der Artenschutzreferent des NABU fegt den Artenschutz weg und erklärt jetzt in einem Gespräch mit dem Deutschlandfunk, dass Rotmilan & Co

Der Beitrag Verdient der Naturschutzbund Deutschland (NABU) seinen Namen noch? erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Holger Douglas.