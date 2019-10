Wirecard – das erwartet Sie am Montag

Um Wirecard wird’s auch am Sonntag nicht ruhig. Derzeit wird eine Meldung diskutiert, wonach Wulf Matthias, derzeit Aufsichtsratsvorsitzender, eine Sonderprüfung für nicht notwendig erachtet. Am Freitag hatte kurz nach 22.00 Uhr eine Meldung vom Manager Magazin die Runde gemacht, dass bei Wirecard eine solche Sonderprüfung am Montag ansteht. Im außerbörslichen Handel waren die Wirecard-Indikationen danach deutlich angezogen. Wir hatten unseren Wirecard Long-Trade am Freitag Abend mit rund 3 Euro Gewinn in der Aktie geschlossen. Welche Auswirkungen eine Sonderprüfung für die Aktie hat, erklärt Daniel am Sonntag Abend im Videonewsletter. Melden Sie sich hier an, am Montag gibt’s (wahrscheinlich) neue Trades auf Wirecard. Unser Dienst ist übrigens jederzeit kündbar.

Unsere Mail vom Freitag:

Liebe Abonnenten,