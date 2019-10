Die Zahl der Asylanträge in Europa liegt ebenfalls 2019 weit über dem Niveau der Jahre vor der großen Migrationskrise des Jahres 2015. Denn allein in diesem Jahr 2019, bis zum 24. September, sind bereits 487.000 Asylanträge in der EU sowie in der Schweiz und Norwegen gestellt worden. Das sind etwa zehn Prozent mehr als im

Der Beitrag Westeuropa: Die Zahl der Asylbewerber steigt erneut erheblich erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Dr. Manfred Schwarz.