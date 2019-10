Der DAX geht wie gewünscht in eine Seitwärtsbewegung über, und beugt somit einer Übertreibung nach oben vor. Die Schlacht um die 12500 ist geschlagen, bzw. überwunden die war, wie so oft gesagt und gezeigt, mehr als wichtig. So lange jetzt keine weltbewegend schlechte Nachricht auftaucht, ist charttechnisch der Weg nach oben frei. Mein Handelssystem ist seit 12248 long. Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, DOW-Wochenchart.

Da es sich hier um einen Tageschart handelt, kann man in dieser Form, immer nur eine Momentaufnahme vom DAX zeigen. Darum muss jeder die Trendlinien selber weiter zeichnen und beobachten, wo sich die Widerstände am nächsten Tag befinden.

Wichtig ist, sich nicht nur an Charttechnik zu orientieren, sondern auch Indikatoren eines Handelssystems zu verwenden, da die emotionslos die Richtung anzeigen und sich nicht wie der Mensch beeinflussen lassen.