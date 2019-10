TE: Herr Mardin, Sie leben seit vielen Jahren in Deutschland, haben hier an der Freien Universität Berlin studiert, als Journalist gearbeitet und zuletzt ein kurdisches Restaurant eröffnet. Können Sie uns etwas über Ihre Herkunft sagen? Amed Alan Mardin: Ich komme aus der Nähe der syrisch-türkischen Grenze, die in diesem Bereich entlang der (von deutschen Ingenieuren

Der Beitrag »De facto hat Trump den Iran und die Dschihadisten gestärkt« erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Redaktion.