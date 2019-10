Bei Steico zeigt man sich für 2019 und auch für 2020 dezent optimistisch. Das wird auf einer m:access Konferenz der Börse München deutlich. Das Unternehmen konnte im März erstmals seit langer Zeit die Preise für Dämmstoffe wieder erhöhen. Das ließ sich am Markt durchsetzen. Auch kommen die jüngst vorgelegten Zahlen zum dritten Quartal am Markt gut an. Der Umsatz steigt um 16,6 Prozent auf 75,7 Millionen Euro an, das EBIT ...