Republic Services - Haltedauer: mittelfristig (bis zu 1 Jahr)

Republic Services, Inc. ist ein US-amerikanisches Entsorgungsunternehmen. Der Konzern ist spezialisiert auf Abholung, Recycling und fachgerechte Entsorgung unterschiedlicher Abfälle. Innerhalb der USA gilt das Unternehmen als zweitgrößter Anbieter bei der Beseitigung nicht-gefährlicher Abfallstoffe. Der Konzern entsorgt für kommerzielle, industrielle, kommunale und private Kunden Haushalts- und Industrieabfälle. Neben einem Müllwagen-Fuhrpark betreibt Republic Services über 200 Übergabestationen, etwa 200 Deponien für feste Abfälle und über 70 unternehmenseigene Recyclinganlagen. In rund 40 US-Bundesstaaten ist das Unternehmen über zahlreiche Tochtergesellschaften und Beteiligungen vertreten. Republic Services ist stark lokal orientiert und passt sein Angebot an die Bedürfnisse seiner Kunden vor Ort an.

Branchenstärke war am Freitag zu beobachten

Als Trader ist es wichtig Gesamtzusammenhänge zu beobachten und zu interpretieren. Am Freitag konnten wir neben dem Abverkauf bei Tech-Aktien eine geschlossene Branchenstärke bei Aktien aus dem Bereich Abfallentsorgung beobachten. Neben Republic Services zogen auch Konkurrenten wie Waste Management, Waste Connections oder Casella Waste Systems an. Das Thema Müllentsorgung und Recycling ist derzeit in aller Munde. Die Menschen produzieren immer mehr Müll. Dieser muss dementsprechend wiederverwertet werden. In der Gesellschaft findet ein Umdenken statt. Unternehmen wie Republic Services sind etablierte Player in diesem Bereich und könnten deshalb überproportional von diesem Trend profitieren.

2 Pluspunkte für Republic Services gegenüber der Konkurrenz

Interessant war das Analysten-Rating am Freitag von Merrill Lynch zu Waste Management und Republic Services. Zum einen bekam Waste Management ein Downgrade von “Buy” auf “Neutral”. Republic Services hingegen wurde von “Neutral” auf “Buy” hochgestuft. Interessant war außerdem, dass Waste Management nicht negativ auf das Downgrade reagierte, was für die Branchenstärke spricht, die wir am Freitag beobachten konnten. Ein weiterer Vorteil, den wir bei Republic Services sehen ist die Nähe zum Kunden. Daraus lassen sich individueller Dienstleistungen entwickeln, die genau die Bedürfnisse der Kunden abdecken.

Unser Trading-Setup bei der Aktie von Republic Services

Bei der Aktie von Republic Services planen wir einen prozyklischen Trade im Bereich von 88,54 USD. Bricht die Aktie über dieses Niveau aus, ist der kurzfristige Abwärtstrend überwunden und man würde sich in Richtung Allzeithoch bewegen.

Unsere Einschätzung: Haltedauer:​ mittelfristig (bis zu 1 Jahr) Einschätzung:​ konservativ