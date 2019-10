Der immer näher rückende Exportstopp für Nickel in Indonesien und die erwartete, hohe Nachfrage nach dem Metall aus dem Sektor der Elektromobilität haben dazu geführt, dass die Warenhäuser der LME geradezu geplündert wurden. Zwar konnte das Hoch bei knapp 18.000 USD pro Tonne nicht gehalten werden, doch steht für den Nickelpreis seit Anfang des Jahres immer noch ein Plus von mehr als 54% zu Buche! Ein sehr positives Umfeld für Unternehmen wie Pacific Rim Cobalt (WKN A2JSSL / CSE BOLT). Die kanadische Gesellschaft macht große Fortschritte bei der Erkundung des Nickel- und Kobaltprojekts Cyclops in Indonesien.

Pacific Rim hat immer wieder sehr überzeugende, oberflächennahe Bohrergebnisse von dieser vielversprechenden Liegenschaft veröffentlicht – zuletzt bis zu 1,65% Nickel und 0,29% Kobalt – und will in den nächsten Monaten eine erste, darauf beruhende Ressourcenschätzung zu Cyclops veröffentlichen. Gleichzeitig aber macht man auch Fortschritte bei einem mindestens ebenso wichtigen Punkt, der Metallurgie, das heißt der Identifizierung der besten Möglichkeit, das wertvolle Metall aus dem Erz auszubringen.