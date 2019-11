Der Umsatz von Invision sinkt nach drei Quartalen von 9,59 Millionen Euro auf 9,45 Millionen Euro. Das EBIT steigt von 0,216 Millionen Euro auf 0,787 Millionen Euro an. Das ist ein Plus von 265 Prozent. Die Schließung eines Standortes in Nordirland sorgt für geringere Personalkosten, daher legt das operative Ergebnis so deutlich zu.Der Gewinn von Invision steht bei 0,582 Millionen Euro, vor einem Jahr meldeten die Düsseldorfer ...