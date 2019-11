Vier Märkte im Fokus: Wo der Magna New Frontiers Fund nach Werten fischt

Die Länder-Allokation des Magna New Frontiers Fund hat sich seit seiner Auflage 2011 ständig verändert. Aktuell stehen insbesondere vier Länder im Anlage-Fokus. Welche es sind und wo das Fondsmanagement ganz generell den Charme von Frontier-Märkten verortet, steht hier. Emerging Markets durchlaufen gegenwärtig zwar keinen globalen Super-Zyklus. Wenn man allerdings aufmerksam hinsieht, tun sich an vielen Stellen interessante Investment-Gelegenheiten auf. Das ist der Ansatz, mit dem Domonic Bokor-Ingram an das Thema Schwellenländer und Frontier-Märkte herangeht. Der Co-Fondsmanager des Frontier-Market-Fonds Magna New Frontiers aus dem Hause Fiera Capital stellte den Investmentansatz kürzlich auf einer Investorenveranstaltung in Hamburg vor.











Bokor-Ingram arbeitet im Magna New Frontiers Fund an der Seite von Fondsmanager Stefan Böttcher, der für Anlageerfolge schon mehrfach vom Dachfondshaus Sauren ausgezeichnet wurde.

Der Charme der Frontier-Märkte liegt für Bokor-Ingram nicht nur darin, dass sich in Ländern der Investment-Peripherie noch unentdeckte Perlen tummeln. Auch die fehlende Korrelation der Märkte zum Rest der Welt hat es dem Investment-Profi angetan: "Krisen in Industrie- und Schwellenländern wirken sich meist auch global aus. In Frontier-Märkten sind sie eine isolierte Erscheinung." Auch zwischen den einzelnen Volkswirtschaften bestehe hier keine Verbindung. "Was im kriselnden Argentinien passiert, hat keine Auswirkung auf Rumänien oder Vietnam", so Bokor-Ingram.

Ein anderer Vorteil sei die geringe Auslandsverschuldung. "Die Aktien- und Anleihemärkte von Frontier-Märkten sind kaum in das globale Finanzsystem integriert. Das bietet Investoren gerade in volatilen Zeiten Vorteile", findet Bokor-Ingram.

Länder-Allokation im Magna New Frontiers Fund seit 2012

Grafik vergrößern >>



Fiera Capital





Zu Schwellenländern und insbesondere Frontier-Märkten existiere zudem nur wenig Research – die Märkte seien eher intransparent und daher ineffizient. Im Magna New Frontiers Fund profitiere man von dem geringen Wissen. Und auch von der schmalen internationalen Kapitalmarktbeteiligung: Nur ein geringer Anteil an den Unternehmen befinde sich im Besitz ausländischer Anleger, so Bokor-Ingram. International wenig beachtet, seien viele Aktien hier allerdings günstig einzukaufen.