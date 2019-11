Von der STS Group kommen heute Zahlen für die ersten neun Monate des laufenden Jahres. Der Umsatz des Automobilzulieferers ist von 309,2 Millionen Euro auf 276,3 Millionen Euro gefallen. Hierfür seien vor allem Rückgänge der Kundenabrufe im relevanten Pkw-Markt in Italien im Segment Acoustics verantwortlich, so das Unternehmen. „Die positive Auftragsentwicklung und die geplanten Neuanläufe insbesondere in China geben Zuversicht ...