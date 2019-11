Die Nordex-Aktie konnte am 8. Oktober ihren 50-Tagedurchschnitt durchbrechen und anschließend bis an den Widerstand bei 12,00 Euro vordringen. Hier ging der Kurs für einige Tage in eine Seitwärtsbewegung über, stieß dann erneut steil bis an die 12,00-Euro-Marke vor und fiel anschließend wieder zurück.

Ihren mittlerweile dritten Angriff auf den Widerstand bei 12,00 Euro haben die Bullen in der hinter ... Weiterlesen