Im dritten Quartal steigt der Umsatz von Mutares um 57 Prozent auf 285 Millionen Euro an. Die neuen Beteiligungen machen sich in den Zahlen positiv bemerkbar. Für das Gesamtjahr dürfte der Umsatz die Grenze von einer Milliarde Euro demnach überschreiten.In den kommenden Jahren dürfte es bei Mutares auch eine Reihe von Exits geben. Ob es in diesem Jahr noch zu einem Exit kommt, ist unklar. Zuletzt hat Mutares bekräftigt, auch ...