flatex Morning-news EUR/USD

Das Währungspaar konnte sich am Donnerstag aufgrund positiv überraschender volkswirtschaftlicher Daten aus der Eurozone und auch aus Deutschland etwas Luft verschaffen und sich wieder stabil oberhalb der Marke von 1,1000 absetzen. Das deutsche BIP zog wider Erwarten um 0,1 Prozent im dritten Quartal an und schrammte damit an der zuvor befürchteten technischen Rezession vorbei. Das BIP für die Eurozone wuchs erwartungsgemäß im dritten Quartal mit einem Plus von 0,2 Prozent.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom letzten Zwischenhoch des 21. Oktober 2019 von 1,1180 bis zum letzten Verlaufstief des 14. November 2019 bei 1,0989, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher abzuleiten. Die Widerstände wären bei den Marken von 1,1034/1,1062/1,1085/1,1107/1.1135 und 1,1180 zu ermitteln. Die Unterstützungen kämen bei 1,0989, sowie bei den Projektionen zur Unterseite von 1,0961/1,0944/1,0916 und 1,871 in Betracht.





