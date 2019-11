Das Potenzial von Premiummineralwasser spricht sich offenbar bis nach Hollywood herum. Schauspieler Vincent de Paul (Transporter - The Mission, Wild Oats) trägt sich auf die Liste derjenigen ein, die ein Investment bei Sanpuro tätigen wollen.

„I had the chance to enjoy the pure taste of the Sanpuro-Water. I am also fascinated by the exclusive design of the bottle. It fits wonderful to the taste of the water because of its nobleness and luxury.“

Danke, Vincent!

Weitere Informationen unter

https://partner.fr.de/sanpuro-holding.html

und https://sanpuro.investments