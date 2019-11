Mike Sievert wird neuer Vorstandschef von T-Mobile US, einer Tochter der Deutschen Telekom. Er tritt seinen neuen Posten am 1. Mai 2020 an. Sievert ist derzeit President, COO und Mitglied des Board of Directors von T-Mobile US. Er folgt auf John Legere, dessen CEO-Vertrag ausläuft. Legere bleibt aber Mitglied im Board of Directors.Mit dem neuen CEO soll der Weg für eine neue Generation von Führungskräften geöffnet werden. ...