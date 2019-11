Überwiegend Unternehmensanleihen: Neuer Asien-Rentenfonds von GAM

Fondsanbieter GAM erweitert seine Produktpalette mit dem GAM Asian Income Bond. In das Portfolio kommen zuvorderst Unternehmensanleihen, aber auch festverzinsliche Titel staatsnaher Unternehmen und Staatsanleihen.Mit der neuen Strategie für Fixed-Income-Anlagen in Asien sollen Anleger vom wachsenden asiatischen Anleihenuniversum profitieren. Die leitende Fondsmanagerin Amy Kam will besser als die Benchmark J.P. Morgan Asia Credit Index abschneiden.Mit ihr managen Dorthe Nielsen, Marc Pearce und Andrew Dewar den Fonds. Sie wollen Top-down-Makroanalysen mit Bottom-up-Fundamentalanalysen verknüpfen, um ein Portfolio aus 60 bis 80 Positionen in asiatischen Anleihen aufzubauen.Kam erklärt: "Asiatische Anleihen machen mittlerweile über die Hälfte...