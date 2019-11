(JK-Trading.com) – Der DAX hat am Mittwoch, folgerichtig auf die Price Action am Dienstag, mit einer Attacke auf die 13.100er Marke aufgewartet.

Allerdings konnte ein nachhaltiger Bruch abgewendet werden, was mit Ausblick auf den kommende Woche anstehenden US-Feiertag ‚Thanksgiving‘ in Verbindung mit dem potentiellen Fehlausbruch über die 13.300er Marke am Dienstag ein, meiner Meinung nach, eher choppiges, seitwärts-geprägtes Bild für die kommenden Tage zeichnen lässt.

Demnach sollte sich der deutsche Leitindex weiterhin zwischen 13.100 und 13.300 Punkten erratisch schwankend präsentieren.

Sollte es, wenn auch überraschend, zu einer nochmaligen, dann erfolgreichen, Attacke auf die gestrige Tiefs um 13.070 Punkte kommen, wäre mit weiteren Abschlägen und einem Test des Bereichs um 12.970/13.000 Punkte zu rechnen.

Analyse geschrieben von Jens Klatt, Gründer von Jens Klatt Trading