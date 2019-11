Am letzten Tag der Zeichnungsfrist bläst DiaMonTech den für den 29. November geplanten Sprung an die Frankfurter Börse ab. Man verschiebe den Börsengang, teilt das Medizintechnik-Unternehmen am Dienstagnachmittag mit. Die Absage des Vorhabens begründet die Berliner Gesellschaft mit einer „unzureichenden Überzeichnung”.Wann ein neuer IPO-Versuch stattfinden könnte, ist offen. „Die Gesellschaft ist ausreichend ...