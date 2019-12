Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Anleger in aller Welt sehen sich außergewöhnlichen wirtschaftlichen, politischen und finanziellen Marktbedingungen gegenüber, wodurch die Welt in eine gefährliche Phase abgleiten könnte, so Michael Hasenstab, Chief Investment Officer, Templeton Global Macro.Besonderes Augenmerk richte Michael Hasenstab vor allem auf die folgenden Problemfelder: (1) zunehmende geopolitische Gefahren sowie Handelsspannungen; (2) sich ausbreitender Populismus und stärkere politische Polarisierung; (3) unbeschränkte Defizitfinanzierung in Industrieländern; (4) unterschätzter Inflationsdruck in den USA; sowie (5) niedrige Leitzinsen, die die Anleger in riskantere Anlagen treiben und somit in vielen Marktsegmenten zu Überbewertungen führen würden. [ mehr