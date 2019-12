FRANKFURT (dpa-AFX) - Unter dem Eindruck der jüngsten internationalen Zollquerelen dürfte der Dax am Mittwoch weiter mit der Marke von 13 000 Punkten ringen. Eine dreiviertel Stunde vor dem Start wies der X-Dax als Indikator auf ein leichtes Plus von einem halben Prozent hin. Mit 13 054 Punkten würde der Leitindex wieder über die runde Marke zurückkehren.

Auch der EuroStoxx 50 dürfte etwas zulegen. Die schwache Tendenz an den übrigen Weltbörsen stellt die Erholung hierzulande aber auf wackelige Beine: sowohl in den USA als auch in Asien war es zur Wochenmitte weiter bergab gegangen, weil sich die Spannungen zwischen den USA und China wieder verschärfen. Herauszufinden, in welche Richtung sich der Disput weiterentwickeln werde, sei derzeit sehr schwierig, sagte eine Marktexpertin der UBS.