Deutsche Anleihen geben deutlich nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Dem Anleihemarkt geht zusehends die Puste aus. Nach deutlichen Gewinnen am Dienstag ging es am Mittwoch und Donnerstag klar bergab. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Donnerstagabend um weitere 0,23 Prozent auf 170,30 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf minus 0,29 Prozent. Auch an den meisten anderen Anleihemärkten der Eurozone stiegen die Renditen an.

An den Anleihemärkten wirkt nach wie vor die Hoffnung auf eine gütliche Annäherung im Handelsstreit zwischen den USA und China. Obwohl es zu dem Thema am Donnerstag keine nennenswerten Neuigkeiten gab, standen als sicher empfundene Anlagen erneut unter Druck. Hinzu kamen überwiegend solide Konjunkturdaten aus den Vereinigten Staaten.

Schwache Daten zum Auftragseingang in der deutschen Industrie konnten den Bundesanleihen keinen Auftrieb verleihen. Im Oktober war der Auftragseingang im Monatsvergleich überraschend gesunken. Bankanalysten zeigten sich enttäuscht - zumal der Anstieg im Vormonat Hoffnungen genährt hatte, dass die Talfahrt der Industrie ein Ende findet. Christoph Weil von der Commerzbank machte aber deutlich, dass derartige Hoffnungen einen "merklichen Dämpfer" erhalten hätten./bgf/jsl/fba