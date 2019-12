Osram: ams ist am Ziel - Annahmeschwelle bei Übernahme erreichtNachdem ams bei ihrem Übernahmeangebot für Osram gestern noch ein ganzes Stück von der Mindestannahmeschwelle entfernt war, können die Österreicher nun einen Erfolg des Angebots melden. Die Annahmeschwelle von 55 Prozent sei erfüllt worden, heißt es von Seiten des Technologiekonzerns am Freitag. Endgültige Ergebnisse der Übernahmeofferte will man am 10. ...